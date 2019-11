De uitslag van de vorige Limburgse derby is nog niet bekend of daar is de volgende clash tussen KRC Genk en STVV al. En het is er eentje waarin bijzonder veel op het spel staat. Hannes Wolf gaat tegen STVV immers op zoek naar zijn eerste driepunter als coach van KRC Genk. Aan de overkant zit beloftencoach Nicky Hayen na het ontslag van Marc Brys voor het eerst op de bank. Wie pakt de punten? Volg het hier live vanaf 20.30u.