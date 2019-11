Hoe verliefd zijn Jan en Romina één jaar later na avontuur in ‘Boer zkt vrouw’?

Voor Etienne, Marianne, Victor, Stephan en Gerard breekt de laatste fase aan in ‘Boer zkt vrouw - de wereld rond’. De knopen zijn doorgehakt, de romantische reizen zijn achter de rug, maar één vraag blijft over voor de kijkers: is de vonk ook nu nog aanwezig? Jan en Romina konden vorig jaar volmondig en fier “ja” antwoorden. Zij maken het nu samen nog steeds gezellig in haar boerderijtje, in België zelfs. Maar hoe kijken zij terug op hun avontuur, één jaar later? Bloeit de liefde nog steeds? En welke koppels uit dit seizoen blijven er volgens hen bij elkaar?