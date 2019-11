Marni ziet CEO vertrekken

Eén jaar en half nadat hij als CEO bij Marni werd aangesteld, verlaat Stefano Biondo alweer het modehuis. Barbara Calò, die al drie jaar mee aan het roer van Marni staat, neemt zijn taken over.

Stefano Biondi vertrekt bij Marni. Dat maakte het modehuis bekend via een persbericht. Eén jaar en half geleden werd hij als CEO voor het bedrijf aangesteld, in het kader van een herorganisatie binnen de managementtop. Stefano Bioni kreeg de taak om meer op Azië in te spelen, meer bepaald China, en de mannencollecties uit te breiden.

Een reden voor het vertrek werd niet meegegeven, maar het modehuis maakte wel al bekend wie hem op zal volgen. Het gaat om Barbara Calò, die sinds 2016 als Global Omnichannel Retail Director aan de slag is bij Marni.