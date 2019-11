Red Lions verdedigen in 2023 wereldtitel in India

De Belgische hockeymannen zullen in januari 2023 hun wereldtitel verdedigen in het Kalinga Stadium in het Indiase Bhubaneswar. Dat heeft de Internationale Hockeyfederatie FIH, die het WK eerder al toewees aan India, laten weten.

De Red Lions zijn de regerende wereldkampioenen. Eind 2018 pakten ze goud in Bhubaneswar, dat het WK dus twee keer op rij mag organiseren. Ook in Rourkela zullen enkele partijen plaatsvinden.

België was kandidaat-gastheer voor het toernooi in de zomer van 2022, maar de FIH wees het WK eerder deze maand toe aan India. Ook Maleisië was kandidaat. Deze zomer organiseerde België met succes het Europees kampioenschap in Antwerpen. De Red Lions pakten er voor eigen publiek een allereerste Europese titel. Daarop besloot de Belgische federatie een gooi te doen naar het WK. Het zou voor België een primeur zijn geweest.