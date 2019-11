Straks in de zak van Sinterklaas en onder de kerstboom: speelgoed van Frozen

Het langverwachte vervolg van Frozen is momenteel te zien in de Belgische bioscopen en dat heeft een effect op de verlanglijstjes van kinderen. Speelgoed en accessoires van prinsessen Anna en Elsa is, na een klein dipje qua populariteit, weer enorm gegeerd. Dat bevestigen speelgoedketens.

De eerste film van Frozen werd een wereldwijde hype, een die filmproducent Disney nota bene zelf niet had zien aankomen. Speelgoed van de tekenfilm ging vlot over de toonbank. Niet alleen in de winter dat de film uitkwam… De rage bleef nog jaren nazinderen. In 2016 nam de populariteit af en moesten de prinsessen plaats maken voor de meisjes van K3. Speelgoedketens voorspelden wel een opflakkering bij het uitkomen van de Frozen 2. Nu, dus.

Populairder dan Pokémon

“We hebben er heel hard op ingezet. De films nemen een paar pagina’s van onze speelgoedfolders in beslag”, zegt Joyce Desmaele, persverantwoordelijke bij Fun. “Of de tweede film even populair zal worden als de eerste, is momenteel nog moeilijk te zeggen. Maar we zien wel al dat de populariteit van het speelgoed sinds de release van de film, vorige week, in stijgende lijn gaat. Disney zelf heeft er veel reclame rond gemaakt en het aanbod speelgoed is ook heel uitgebreid”, klinkt het. Volgens Desmaele springt Frozen qua verkoop nu al boven Pokémon. “Volgende week verwachten we dat de licentie ook Paw Patrol zal voorbijsteken en samen met de spullen van LOL het populairst al worden.”

Bij Dreamland klinkt hetzelfde verhaal. “Na de eerste film bleef Frozen nog jarenlang superpopulair. Het thema is dus erg geliefd. Bovendien is de timing van de tweede film ideaal: hij komt uit net voor de Sint- en eindejaarsperiode. We verwachten dus heel wat Frozen-artikelen op de verlanglijstjes”; aldus aankoopdirecteur Bart Van Lierde in een persbericht.

Tweedehands cadeautjes

Bij 2dehands.be zien ze ook een opmerkelijke stijging wat Frozen-speelgoed betreft. De vraag naar alles wat met de films te maken heeft, is de afgelopen maanden meer dan verdubbeld. In juli lag het aantal unieke zoekopdrachten met ‘Frozen’ nog op zo’n 630 per maand. Met nog enkele dagen te gaan, zijn dit er in november al meer dan 1.500. Op dit moment staan er zo’n 2.600 Frozen-zoekertjes in totaal op de sites. De jurken, puzzels, decoratie voor de kinderkamer en Elsa-poppen worden het vaakst geplaatst.