De moord op de Maasmechelse ex-kapper (en vooral lid van de Aquino-clan) Hilmi Gedik was een pure executie. Veel anders konden de wetsdokters niet concluderen. Het laatste schot was alleszeggend: recht tussen de ogen.

Vijf keer is er op 29 november 2012 gevuurd aan de voordeur aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen. Vier kogels maakten een einde aan het leven van Hilmi Gedik (39). “De man was vermoedelijk aan het ...