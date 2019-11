Dodelijk vluchtmisdrijf, geen rijbewijs, 18 veroordelingen en nog steeds lak aan de regels

Hij reed de twaalfjarige Merel De Prins dood, haalde nooit een rijbewijs en is al zeker achttien keer veroordeeld voor verkeersmisdrijven. De verontwaardiging is groot nu Muhammed Aytekin (25) opnieuw de regels aan zijn laars lapte: de politie hield hem tegen in zijn onverzekerde wagen. “Hij heeft geen besef van normen en waarden en lacht het gerecht uit, steeds opnieuw”, zegt Kris De Prins, vader van Merel.