Emrah T. en Anastasia N. zijn donderdag doorverwezen naar het hof van assisen voor de moord op Luana Ramagnoli (25) uit Genk. Een datum voor het proces is er nog niet maar dat zal wellicht in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

Vlak na de moord op de Dieplaan in Genk in juni 2017 werd Emrah T. aangewezen als diegene die zijn vroegere vriendin Luana had geslagen en geschopt en de dodelijke messteken had toegebracht. Een maand ...