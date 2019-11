Zaak-Nicky Verstappen: getuigen uit 1998 worden alsnog gehoord

De vrouw die zich in 1998 bij de politie meldde omdat ze vlak na de verdwijning van Nicky Verstappen een man had gezien die ‘nogal klef’ deed met een jongen, moet alsnog worden gehoord. Dat heeft de rechtbank in Maastricht bepaald. Brech blijft voorlopig in de cel in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.