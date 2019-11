Vrouw adopteert kat, maar ze ontdekt dat het om een totaal ander dier gaat

Florencia Lobo en haar broer uit het Argentijnse Tucumán dachten twee schattige kittens op straat gevonden te hebben. Maar niets bleek minder waar. Eén bezoekje aan de dierenarts deed hun monden openvallen van verbazing.

Met veel plezier namen Lobo en haar broer de twee kittens in huis. Ze doopten de broertjes Tito en Dani. Dani overleed al snel, maar Tito was een ideaal huisdier. Pas toen het katje zijn pootje brak, nam Lobo de onstuimige kat mee naar de dierenarts voor een controle.

De verrassing was groot: ze ontdekte dat Tito geen gewone huiskat was, maar eigenlijk een jaguarundi, een kleine soort poema. Mee naar huis, mocht hij dan ook niet meer. Het FARA (Fundacion Argentina de Rescate Animal) heeft het dier intussen in beslag genomen en Tito zal later terug uitgezet worden in het wild.