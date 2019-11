Daar is de microcostatus elisabethianus: nieuwe algensoort genoemd naar kroonprinses

Een nieuwe algensoort die is ontdekt op de Crozet-archipel, in de zuidelijke Indische Oceaan, is vernoemd naar kroonprinses Elisabeth. De ontdekking gebeurde door bioloog Bart Van de Vijver, van Plantentuin Meise, en Luc Ector (Luxembourg Institute of Science and Technology). Dat meldt de Plantentuin. Uit de ontdekking blijkt dat de biodiversiteit op Antarctica veel rijker is dan algemeen werd aangenomen. De kiezelalgensoort heet Microcostatus elisabethianus.