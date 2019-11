Is de Tesla Cybertruck sterker dan de Ford F-150? Elon Musk test het uit

Ondanks een geflopte presentatie van de Tesla Cybertruck zijn er ondertussen al zo’n 200.000 bestellingen binnen. Toch is Tesla-eigenaar Elon Musk nog niet helemaal tevreden. De man wil een concurrent zijn voor de Ford-F150, de populairste truck in de Verenigde Staten. Om uit te vechten welk voertuig het “beste” is, organiseerde hij een wedstrijdje touwtrekken waar zijn Cybertruck als grote winnaar uit de bus kwam. De vraag is nu alleen maar hoe echt de video is.