Controles op korting op dieren tijdens Black Friday: “Dieren zijn geen zakken chips”

In de aanloop naar “Black Friday” laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zijn diensten extra toezicht houden op het verbod op kortingen bij de verkoop van dieren. Dat verbod is pas sinds dit jaar van kracht. “We gaan optreden tegen iedereen die dieren nog behandelt als wegwerpproduct dat je aanprijst met dumpingprijzen”, zegt Weyts donderdag in een mededeling.