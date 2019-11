Afspraakjes.com en Redlights.be worden wel eens de 2dehands.be van de datingmarkt ­genoemd, omdat je er gratis zoekertjes kan plaatsen. Romantiek moet je er niet zoeken. En het is niet zonder gevaar.

Een minuutje chatten en je hebt het al door. Afspraakjes.com is niet de website om een leuke babbel of een diner bij kaarslicht te versieren. Of je nu de advertentie van Vic uit Hasselt leest, van Luc ...