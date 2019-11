Nicholas Latifi komt volgend jaar in de F1 uit voor Williams. Hij koopt bij Williams het zitje naast George Russell, dat dit weekend in Abu Dhabi voor het laatst bezet wordt door de Pool Robert Kubica.

Nicholas Latifi is een 24-jarige Canadees die momenteel tweede staat in de Formule 2. Hij zal dit weekend in Abu Dhabi nog hard moeten vechten om die vice-titel veilig te stellen, want ook Luca Ghiotto ...