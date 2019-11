Donderdagochtend werd de ochtendshow van Qmusic live uitgezonden vanuit De Schakelschool in Kuringen. Dat kreeg de school cadeau voor de enorme inspanningen die de leerlingen en leerkrachten leveren voor Rode Neuzendag.

Ontiegelijk vroeg draaide het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck donderdag de parking van GO! Next BuBaO de Schakelschool in Kuringen op. En toch waren ze niet de eersten ...