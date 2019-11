Max Verstappen: “In 2020 wil ik strijden voor de F1-titel”

Max Verstappen is vastberaden om de hegemonie van Mercedes te doorbreken en wil na een positief overgangsjaar in 2020 met Red Bull-Honda voor de prijzen meedoen.

De jonge Nederlander staat momenteel derde in de tussenstand voor het wereldkampioenschap en heeft een aardig parcours afgelegd in 2019.

Met vijf podiumplaatsen en drie overwinningen is zijn seizoen al meer dan geslaagd en de combinatie Red Bull-Honda komt de laatste tijd steeds meer onder stoom.

Als Red Bull die positieve lijn kan doortrekken en in 2020 meteen bij de les is kan het wel eens een mooi jaar worden voor Max Verstappen en de Oostenrijkse formatie.

In de aanloop naar de GP van Abu Dhabi geeft de Nederlander alvast aan dat hij volgend jaar hoopt om mee te doen voor het allerhoogste, namelijk de wereldtitel.

"We hebben gedurende het hele seizoen veel geleerd, wat er goed ging en wat we fout deden," vertelde Verstappen aan Sky Sports.

"We gaan tijdens de winter natuurlijk proberen om alles beter te maken, het hele pakket."

"Je kunt het hele jaar door duidelijk zien dat Red Bull sterk geweest is. Natuurlijk zijn we over het algemeen altijd zo geweest, maar ik heb er echt veel vertrouwen in dat het niet alleen nu is."

"Ik denk dat we dat volgend jaar echt kunnen omzetten in een vroege start. Dat is in ieder geval het streefdoel."

Wanneer hem gevraagd wordt of Red Bull in staat zal zijn om de zegereeks van Mercedes een halt toe te roepen antwoordt de Nederlander: “Dat is in ieder geval het doel.”

"Je weet maar nooit, dus het is 50-50. Het is ja of nee."

"De afgelopen paar races waren we al echt aan het verbeteren, dus daar zijn we natuurlijk erg blij mee."

"Nu is er nog één race te gaan, dus we zullen proberen een goed weekend te hebben en proberen het zo af te sluiten zodat we met een goed gevoel de winterstop in kunnen gaan," besluit Verstappen.

