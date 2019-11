De 36-jarige Albanees die op de politie schoot tijdens een Cleanhouse-actie, is aangehouden voor poging tot doodslag. Hij zou hebben ingestaan voor de bewaking van de wietplantage aan de Kempenseweg in Zutendaal.

De Albanees verbleef nog maar twee maanden in ons land. Hij zou naar Zutendaal zijn getrokken in opdracht van landgenoten die in Schaarbeek officieel zijn ingeschreven en het pand in Zutendaal huurden ...