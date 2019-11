Nederlandse journalist ontdekt “dode” Belg springlevend in Syrische gevangenis

Meer dan een jaar lang dacht ze dat hij gedood was in Syrië, maar woensdag zag de Antwerpse moeder Fatima Ezzarhouni plots haar zoon op televisie verschijnen. Abdellah, een ISIS-strijder, is gewond en gevangen genomen. Moeder Ezzarhouni was de afgelopen jaren een boegbeeld voor andere moeders wiens kind naar Syrië trok. Maar ook zij lijkt te twijfelen of hij moet terugkeren: “Ik zou in de eerste plaats zijn kinderen redden.”