Emma Meesseman lijdt eerste nederlaag met Ekaterinenburg in Euroleague basket

Het Russische Ekaterinenburg heeft woensdag op de vijfde speeldag van de Euroleague basketbal bij de vrouwen met 89-81 verloren op het veld van het Letse Riga. Het was de eerste nederlaag voor de ploeg van Belgian Cat Emma Meesseman, die niet haar beste wedstrijd speelde en goed was voor 11 punten, 3 assists en 1 rebound.

Riga maakte het verschil in het laatste kwart, waarin het met 23-11 veel sterker was. Ekaterinenburg, titelverdediger in de Euroleague, blijft met negen punten wel eerste in groep A. Riga is pas zesde.

Later op woensdagavond speelt Julie Allemand in groep B nog met haar Franse club Lyon-Villeurbanne bij de landgenoten in Montpellier.

Castors Braine walst over Venetië

Castors Braine won op de vijfde speeldag in de Euroleague basketbal voor vrouwen met 58-75 van het Italiaanse Reyer Venezia. Het was de tweede overwinning voor de Waals-Brabanders dit seizoen.

De Venetianen waren in de eerste helf nog de betere ploeg en bij de rust stond het 42-39 in het voordeel van de thuisploeg. Braine haalde het nipt in het derde kwart met 12-13, maar in de laatste tien minuten waren de Italianen nergens. Onze landgenoten wonnen het laatste kwart met 4-23 en haalden het uiteindelijk nog met bijna 20 punten verschil.

Celeste Trahan-Davis blonk uit bij Castors met 13 punten, 13 rebounds en een assist. De Waals-Brabanders rukken dankzij hun zege op naar een