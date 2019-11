Charleroi wint in Groningen en stoot door naar tweede ronde in FIBA Europe Cup

Spirou Charleroi heeft zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde van de FIBA Europe Cup. Het won op de zesde en laatste speeldag in Groep E met 64-78 bij het Nederlandse Groningen. Ook Brussels kwam in groep E uit en kon nog doorstoten, maar het verloor met 93-90 bij het Turkse Pinar Karsiyaka en is uitgeschakeld.

In de eerste helft moest Charleroi onderdoen voor Groningen. Na één kwart stond het 23-18, bij de rust leidden de Nederlanders met 37-29. In het derde kwart had Spirou met 19-20 lichtjes de bovenhand, maar alles werd beslist in het laatste kwart, waarin de Carolo’s indrukwekkend waren. Charleroi won dat laatste kwart met 8-29 en trok zo de zege en de kwalificatie naar zich toe. De grote uitblinker bij Spirou was Anthony Beane. Hij was goed voor 28 punten, een rebound en een assist.

Charleroi kon alleen doorstoten als Brussels verloor in Turkije, en dat gebeurde. Na een thriller weliswaar, want twee seconden voor affluiten gingen Brussels en Karsiyaka nog een time-out in bij 90-90. Bij de rust stonden onze landgenoten zwaar in het krijt en leidde de thuisploeg met 49-37. In het derde kwart hielden beide ploegen mekaar in evenwicht, maar Brussels keerde terug in de laatste tien minuten en won het laatste kwart met 21-30.

De sterke man bij Brussels was Domien Loubry met 25 punten, 3 rebounds en 4 assists.

Karsikaya eindigt met elf punten als groepswinnaar, Charleroi is tweede met negen punten. Brussels en Groningen eindigen ieder met acht punten. (belga)