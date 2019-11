Lucumi start voor Genk in Champions League, goalgetter Haaland is bankzitter bij Salzburg

Genkcoach Hannes Wolf voert in vergelijking met zijn debuutwedstrijd afgelopen weekend tegen Moeskroen een wijziging door. Jhon Lucumi komt in de ploeg, waar de geblesseerde Bryan Heynen wegvalt.

Lucumi vormt in theorie een driemansdefensie voor doelman Gaëtan Coucke met Carlos Cuesta en aanvoerder Sébastien Dewaest. Het middenveld wordt bevolkt door flankspelers Casper De Norre en Joakim Maehle, met centraal Patrik Hrosovsky en Sander Berge. Het aanvallende trio bestaat net als tegen Moeskroen uit Joseph Paintsil en Junya Ito in steun van diepe spits Ally Samatta.

Jesse Marsch, de Amerikaanse coach van Salzburg, heeft in zijn basisploeg verrassend geen plaats voor Erling Braut Haaland. De 19-jarige Noor was in de eerste wedstrijd tegen Genk nochtans goed voor een hattrick en deed de netten in deze Champions League groepsfase al zeven keer trillen. Patson Daka vormt het spitsenduo met Hee-Chan Hwang.

Genk moet woensdagavond na een 1 op 12 winnen van Salzburg (en liefst met een hoge score) om nog uitzicht te behouden op overwintering in de Europa League. Salzburg telt als derde in groep E drie punten meer en won het eerste duel tegen de Limburgers met 6-2. Bij een gelijk aantal punten tellen de onderlinge confrontaties.

Uittredend Champions Leaguewinnaar Liverpool leidt in de poule met 9 punten, een meer dan Napoli. De Reds, met Divock Origi in de rangen, spelen woensdagavond gastheer voor Dries Mertens en co.