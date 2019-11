Belgische spits van Willem II door Brusselse rechtbank vrijgesproken van medewerking aan oplichting

De 21-jarige Elton Kabangu is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. De Belgische aanvaller van de Nederlandse voetbalclub Willem II stond terecht omdat hij zijn bankrekening ter beschikking zou gesteld hebben van een bende oplichters, die een bejaarde man 5.000 euro probeerden afhandig te maken. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat het om een oplichting ging of dat Kabangu een aandeel had in de feiten.

Volgens het parket had een bejaarde man uit Affligem begin 2018 een mail ontvangen die van zijn bank afkomstig leek, met de melding dat hij een nieuwe bankkaart zou krijgen. Even later werd de man opgebeld en werd hem gevraagd een aantal handelingen uit te voeren via online-bankieren. De man volgde alle instructies op maar kreeg enkele uren later opnieuw telefoon, ditmaal van zijn vaste bankkantoor. Dat meldde hem een verdachte overschrijving van 5.000 euro. Het geld kon nog geblokkeerd worden en vervolgens teruggestuurd worden.

De rekening waarop de 5.000 euro was overgeschreven, bleek toe te behoren aan de profvoetballer. Volgens het parket kon het niet anders dan dat de voetballer die ter beschikking had gesteld van de oplichters. De man zelf ontkende dat met klem.

Volgens de rechtbank was er onvoldoende bewijs om hem te veroordelen. Zo kon het parket de beweerde valse mail niet voorleggen en stond niet vast dat Kabangu zijn bankrekening had laten gebruiken. Ook iemand anders uit zijn familie had immers toegang tot die rekening en volgens de rechtbank kon niet uitgesloten worden dat die laatste persoon betrokken was bij de feiten.