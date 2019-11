Donald Trump verrast vriend en vijand met een opvallend bericht op Twitter: de Amerikaanse president plaatste een foto van zichzelf … op het lichaam van Sylvester Stallone die bokser Rocky Balboa vertolkt in de Rocky-films.

De president schrijft geen boodschap bij zijn tweet - en dat is zeldzaam - maar de foto is wellicht een verwijzing naar een uitspraak tijdens zijn meest recente verkiezingscampagnes in thuisstaat Florida ...