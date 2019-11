TIPS. Belgische tas voor mannen en make-up in papier

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Frisse droogshampoo



Het Zweedse shampoomerk Timotei lanceert twee nieuwigheden: een droogshampoo en een stylingspray. De droogshampoo komt in twee varianten: eentje met extract van groene thee en een product, speciaal voor blonde haren. De stylingsprays beloven glanzende, knoopvrije lokken en zijn ook beschikbaar in twee uitvoeringen: een voor dames en heren met normaal en eerder vettig haar. Verkrijgbaar, onder meer bij drogisterijketen Kruidvat, voor 4,99 euro.

Multifunctionele manbag

Het Belgische handtassenmerk Aesaert berngt met ‘Julien’ een tas uit voor de pendelende man. Het lederen ontwerp heeft twee opbergvakken, die ruimte voorzien voor een laptop en documenten. Leuke extra: haar achtergrond als architecte inspireerde ontwerpster Griet Aesaertom het design multifunctioneel te maken. Je kunt ze zowel als aktetas, rugzak of crossbody bag dragen. Prijs: 480 euro euro. Beschikbaar in bruin en zwart, maar ook personalisering mogelijk.

www.aesaert.be

Belgische duurzaamheid

Ginger, een ander merk van eigen bodem, lanceert eind november een circulaire capsulecollectie in samenwerking met het duurzame denimmerk HNST. Wat je kunt verwachten? Drie statement stuks uit de Ginger-lijn, maar dan volledig gereproduceerd met gerecycleerde stoffen en biologisch afbreekbare garens. Het doel van de labels? Tonen hoe radicaal anders mode kan zijn. De prijzen van de kleding schommelen tussen de 189,95 en 349 euro.



www.fredginger.com

Lipsticks met een missie

De lippenbalsems en lipsticks Le Papier van Beauty Made Easy zijn volledig vegan. Bovendien zitten ze in een papieren verpakking, die volledig biologisch afbreekbaar is. Om je lippenstift te gebruiken, pel je deze er gewoon af. Beschikbaar in tien varianten, exclusief bij de apotheek . Voor een balsem betaal je 6,50 euro, lipsticks kosten 13,95 euro.