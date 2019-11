Kritiek op uitspraken Francken: “Slechts één rechter golft”

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is niet te spreken over enkele uitspraken van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Tijdens een lezing in Beveren vorige week zou hij onder meer gezegd hebben dat Vlaamse rechters overbelast zijn, “terwijl hun Franstalige collega’s golfen”. “Zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechters hebben weinig tijd om golf te spelen”, laat de RvV weten in een persbericht.