Peerse jeugd krijgt workshop techniek en wetenschap

Peer - In het BICC (Bibliotheek en Cultureel Centrum) in Peer kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar hun vaardigheden ontwikkelen door het programmeren en het bouwen van verschillende objecten zoals een auto, een lichtshow, een bibberspiraal en nog veel meer.

Kinderen kunnen zich van september tot juni elke week enkele uurtjes inschrijven om aan deze projecten mee te doen. ”Kinderen kunnen zich het best ontwikkelen door zelf projecten uit te voeren’’ zegt Tine Peeters, teamverantwoordelijke BICC. “Stad Peer zette het initiatief op poten nadat het eerst in het programma van de lokale kinderopvang zat maar daar weinig succes had. Daarom bood de stad het aan voor iedereen. Het werd meteen een succes want vele kinderen schreven zich in. Door een beperkt aantal plaatsen is het soms zelfs even wachten.”