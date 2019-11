Gemiddeld gaan we op 61,8 jaar in pensioen, dat is nog steeds bij laagste leeftijden van OESO

De effectieve pensioenleeftijd in België ligt nog steeds een pak lager dan bij de meeste andere landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In 2018 bedroeg de effectieve pensioenleeftijd in ons land gemiddeld 61,8 jaar, zo blijkt uit een rapport dat de OESO woensdag publiceerde (Pensions at a Glance 2019).