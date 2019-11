Man veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel voor aanzetten tot racisme op Facebook

Een Kortrijkzaan is woensdag veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel en een boete van 800 euro, eveneens met uitstel, voor het aanzetten tot racisme via Facebook. Onder een valse naam postte hij artikels over migranten en gaf likes aan Facebook-vrienden die racistische opmerkingen onder de berichten schreven. Voor neonazisme werd hij vrijgesproken.