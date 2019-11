Het parket heeft twee nieuwe klachten ontvangen tegen uroloog Bo Coolsaet (80), die dinsdag veroordeeld werd tot vier jaar cel, waarvan de helft effectief, voor het aanranden en verkrachten van een minderjarige patiënte. Dat meldt het parket in een persmededeling.

Coolsaet stond in Antwerpen terecht voor de aanranding en verkrachting van een minderjarig meisje. Het parket had in de ...