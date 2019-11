Belgen gaan vrijuit voor doodslag op baas No Surrender en kompaan

Vier Belgen blijven ongestraft voor doodslag op de Amsterdamse No Surrender-captain Brian Dalfour en de Macedoniër Muljaim Nadzak. De rechtbank in Breda oordeelde woensdag dat er sprake was van noodweer. Ze mochten zich verdedigen tegen de twee overvallers die hen hadden vastgebonden en op hen schoten. “Ze hadden maar één gezamenlijk doel: levend wegkomen.”

De overval in oktober 2015 was goed gepland. In een vakantiehuisje in de polder bij Hooge Zwaluwe deden Dalfour en Nadzak alsof ze cocaïne wilden verkopen aan de vier Belgen. Toen het moment daar was ...