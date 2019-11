Standard-fans vechten in Porto met supporters van Wolverhampton

Supporters van Standard en Wolverhampton zijn in de nacht van dinsdag op woensdag slaags geraakt in het centrum van Porto. Volgens Portugese media moest een vrouwelijke fan van Standard naar het ziekenhuis.

Standard neemt het donderdag op tegen Vitória Guimarães. Die wedstrijd stond eerst woensdag op de planning, maar werd verplaatst naar een dag later op vraag van de Belgische televisie en met goedkeuring van de politie van Braga. Verschillende Luikse fans hadden echter al hun vliegtuigreis voor woensdag geboekt, en brachten de nacht door in Porto waar ze voet aan grond zetten.

In Porto raakten ze slaags met de aanhang van Wolverhampton, dat donderdag aan de bak moet in Braga. Na de schermutselingen in enkele bars zou een vrouwelijke Standard-fan naar het ziekenhuis zijn gevoerd.