Vitoria belooft Standard warm welkom: “Spelers hebben honger”

Standard staat donderdag op de vijfde speeldag in Europa League-groep F voor de verplaatsing naar Vitoria Guimarães. Ivo Vieira, coach van het Portugese team, belooft de Luikenaars een warm welkom. “Mijn spelers hebben honger om te winnen”, verklaarde hij woensdag.

Door de interlandbreak is het al een tijdje geleden dat Vitoria in actie kwam. “Een lange periode zonder wedstrijd is nooit goed”, vertelde Vieira. “Maar we hebben ervan geprofiteerd om bepaalde zaken bij te trainen. Niet alleen met oog op de match tegen Standard, maar ook met de rest van het seizoen in het achterhoofd. Ik zie dat mijn spelers er zin in hebben, hopelijk vertaalt zich dat donderdag al in een resultaat.”

In Luik ging Vitoria met 2-0 de boot in. “We moeten nu beter afwerken dan toen, daar knelde het schoentje”, vervolgde de Portugese T1. “Uiteraard is verzorgd voetbal brengen een doel, maar het belangrijkste zijn altijd de doelpunten. Daar willen we werk van maken.”

In de stand staat Arsenal (10 ptn) aan kop, voor Standard en Eintracht Frankfurt (elk 6 ptn). Vitoria sluit de rij met een punt.