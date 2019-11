Een culotte in de kou? Zo draag je ze

Culottes zijn deze winter hip in de kleerkast, maar hoe combineer je ze nu zonder te eindigen met een oubollige look of een outfit waarin je op een of andere kerstmarkt staat te bibberen? Dankzij deze tips pak je het goed aan en blijf je warm.

In de Celine-najaarscollectie van topontwerper Hedi Slimane speelt de culotte de hoofdrol. De meeste designs uit de lijn zijn extra wijd en houden perfect het midden tussen midi-rok en losse bermuda. Sommige stuks zijn voorzien van een geruit patroon en geven een bourgeoisie-toets mee aan de voorgestelde silhouetten.

Als je deze winter zelf een outfit samenstelt met een culotte, ga dan bij voorkeur voor warme materialen zoals wol. Wol laat zich perfect combineren met lederen laarzen in dezelfde kleur of net in een contrasterende, winterse tint. Zo zit je niet met een stukje bloot been.

Ga je voor een lederen exemplaar, dan kun je volgens Slimane ook afwerken met lederen laarzen. Is deze combinatie iets te gewaagd, dan zijn suède modellen een waardige vervanger. Je maakt het geheel ook zachter in combinatie met een losse, wollen trui, die je nonchalant in de broek kunt steken.

Wil je twee trends van het moment combineren? Ga dan voor een culotte in ribfluweel. Kies bij voorkeur voor een model met hoge taille en combineer met een bloesje of top in een zacht materiaal (denk zijde of sensueel satijn). Zo voorkom je een bomma-effect. Om een geruite broek in een moderne look te integreren, mijd je beter een gelijkaardige print op het bovenstuk. Anders krijgt de outfit pyjama-allures. Speel met strakke of oversized knits.

Tips: kies bij een outfit met culotte een lange, zwierige mantel voor een look à la Parisienne. Een baret erbij kan helemaal. Of wat denk je van een lederen perfecto voor een punky twist? Tip voor wie de broek combineert met stiletto’s en koude benen wil vermijden: laat je in de winkel adviseren voor de huidkleurige panty’s die perfect bij de teint van je enkels passen.