ROYALS. Prinses Charlene geeft zeldzaam interview over het moederschap, bizarre diefstal bij Kate en William

Prinses Charlene van Monaco heeft een interview gegeven waarin ze onder meer praat over haar tweeling Jacques en Gabriella. Koningin Máxima was deze week in haar eentje in Pakistan. Koning Filip en koningin Mathilde vierden hun porseleinen huwelijk en Kate Middleton en prins William, die kregen dan weer af te rekenen met een bizarre diefstal.

Prinses Charlene van Monaco (41) heeft naar aanleiding van de nationale feestdag, die vorige week plaatsvond, een interview gegeven aan het Franse magazine ‘Point de vue’. Dat is uitzonderlijk, zeker omdat ze daarin ook over haar privéleven en meer bepaald haar vierjarige tweeling Jacques en Gabriella praatte. Ze vertelt dat het ouderschap “vaak heel vermoeiend is, maar ook stimulerend”.

“De kinderen hebben heel veel affectie voor elkaar en gaan op een zachte manier met elkaar om. Ze praten constant tegen elkaar”, vertelt ze verder nog. “Net zoals alle kinderen kunnen ze soms wat wisselvallig zijn, maar als alles goed gaat, kan niets of niemand hen stoppen.” Ze voegde daaraan nog toe dat zoon en dochter tweetalig worden opgevoed. Thuis spreken ze Engels, op school Frans. “Ik vind het fantastisch om hen op hun pad te begeleiden.”

Kate Middleton en prins William kregen onlangs in Kensington Palace de finalisten van de Teen Hero Awards over de vloer. Ook popster Camila Cabello was van de partij en zij werd door de eveneens aanwezige BBC-radiopresentator Greg James uitgedaagd om in de koninklijke residentie iets te stelen.

Cabello ging de uitdaging aan en nam een potlood mee van Kate en William. Achteraf biechtte James het incident op tijdens een uitzending op de radio. En dat nieuws heeft uiteindelijk ook de hertog en hertogin bereikt. Zij reageerden op Twitter met twee oogjes. Willen ze daarmee aangeven dat ze de diefstal hebben gezien?

?? — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 26, 2019

Koningin Máxima trok deze week op haar eentje naar Pakistan in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ze ging er in gesprek met onder meer de president en de gouverneur van de centrale bank. En of ze haar entree maandag niet heeft gemist.

De Nederlandse koningin straalde in een jurk van het Griekse label Zeus + Dione, bruine hakken in suède, oorbellen van het Deense juwelier Ole Lynggaard Copenhagen en een handtas van Celine. En net door die handtas zelf te dragen werd Máxima een trending topic in Pakistan, want normaal hebben lokale bestuurders iemand in dienst om dat voor hen te doen.

Onze koning en koningin gaven naar aanleiding van hun twintigste huwelijksverjaardag in het paleis een interview aan de Franstalige omroep RTBF. Dat gesprek werd vrijdag uitgezonden. Daarin vertelde Filip onder meer dat het volk naar eigen aanvoelen hoge verwachtingen had van Mathilde toen hij zich verloofde, maar dat alles positief uitdraaide.

“Ik vind dat het Belgische volk, ons land, mijn verloofde ontzettend goed heeft verwelkomd. Dat heeft me veel dichter bij de Belgen gebracht. Ze hebben mijn verloofde verwelkomd alsof het hun verloofde was”, zegt hij. De twee stapten uiteindelijk op 4 december 1999 in het huwelijksbootje en vieren nu hun porseleinen huwelijksverjaardag.



Het zat deze week weer niet mee voor Meghan Markle. Na alle problemen met haar vader Thomas en halfzus Samantha, heeft ze nu ook haar oom Mike over zich heen gekregen. Die vertelt in Woman Magazine dat de hertogin haar familie “als een baksteen heeft laten vallen”. De tachtigjarige beschuldigt zijn nichtje ervan dat ze een "prima donna" is geworden en ze vergeten is hoeveel hij voor haar heeft gedaan. Zo zou hij haar op haar twintigste een baantje hebben bezorgd in de Amerikaanse ambassade in Argentinië. “Ze is opgeklommen en heeft ons achtergelaten.” Ook hij is boos dat hij, net zoals zijn jongere broer en haar vader Thomas, niet werd uitgenodigd op het huwelijk van Meghan en Harry.

De Queen is volgens geruchten in de Britse pers heel hard aan het nadenken over haar pensioen. Over achttien maanden, ze zal dan 95 jaar zijn, zal ze haar taken vermoedelijk overdragen aan haar zoon prins Charles (71). Nog een bijkomend feit: ook haar man prins Philip ging op zijn 95ste met pensioen. Als de roddels kloppen, zal ze de geschiedenis in gaan als langst regerende Britse koningin ooit. Ze zat in totaal 65 jaar op de troon.