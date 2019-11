Tatertaal in de bib

Maasmechelen - De dienst onderwijs en educatie onder leiding van het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven organiseerde op 26 november in de bib de vorming ‘Tatertaal’ voor professionelen uit de kinderopvang en andere opvoeders.

In Tatertaal draait alles om het geven van taalprikkels aan kinderen in het kinderdagverblijf of bij de onthaalmoeder. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het speciaal voor Tatertaal ontwikkeld educatief en taal stimulerend spelmateriaal: het 'Tatertaalhuis' en een pakket kinderboekjes.

Opvoeders ontdekken de kansen die het Tatertaalhuis biedt om baby’s en peuters taalvaardiger te maken.

Ook kinderen die thuis een andere taal spreken, putten voordeel uit een stevige stimulering van hun taalontwikkeling tijdens de baby- en peuteropvang overdag. Opgroeien in twee of meerdere talen is immers een fantastische kans die aan kinderen geboden wordt, tenminste als er voldoende aandacht en energie aan alle talen besteed kan worden.