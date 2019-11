Politieagent ontdekt wietplantage met 1.100 planten door cannabisgeur op straat

Lanaken -

Een 54-jarige man, die ondertussen in Barcelona woont maar aangehouden is in de gevangenis van Hasselt, riskeert een opsluiting van achttien maanden voor een cannabisplantage van 1.100 planten in een villa in Lanaken. De plantage werd ontdekt toen een politieagent de cannabisgeur vanop straat kon ruiken. Samen met zijn tuinman zou hij 1,1 miljoen euro winst hebben gemaakt.