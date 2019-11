Europese Commissie dringt aan op Belgische plannen voor opslag kernafval

De Europese Commissie dringt er bij België op aan het kernafval te beheren in overeenstemming met de Europese regels. De Commissie heeft daarover een met redenen omkleed advies bezorgd aan de Belgische autoriteiten, de tweede etappe in een formele inbreukprocedure. Neemt België de komende twee maanden geen maatregelen, dan kan de Commissie de zaak doorverwijzen naar het Europees Hof van Justitie.

Laagradioactief afval wordt in ons land momenteel opgeslagen in een opslaggebouw van Belgoprocess in Dessel, in afwachting van de definitieve berging in bovengrondse bunkers van gewapend beton. Het gevaarlijkere ...