Tijd voor glühwein en gezelligheid: de leukste winter- en kerstmarkten van het land

Zin in glühwein, kerstmuziek en gezelligheid? Dat komt goed uit, want heel binnenkort kun je in ons land weer naar verschillende winter- en kerstmarkten. Wij zetten de leukste op een rij.

GENT

Gentse Winterfeesten

In Gent kun je een hele maand genieten van kerstsfeer in de binnenstad. De zogenoemde Winterfeesten werden vorig jaar nog bestempeld als “een best kept secret op slechts een uurtje van Brussel” door het Amerikaanse magazine Forbes. Je vindt er meer dan 150 kraampjes met zowel (ambachtelijke) lekkernijen, gadgets en meer om de kerstsfeer compleet te maken.

Wanneer? vanaf vrijdag 6 december tot en met zondag 5 januari

www.gentsewinterfeesten.be

Kerstdorp Latem

Mag het kleinschaliger, dan kun je in het chique Sint-Martens-Latem naar een heus kerstdorp. Het centrum is sfeervol versierd - alsof je in een sprookje wandelt - en je kunt er terecht voor lekkere hapjes en drankjes.

Wanneer? op zaterdag 14 en zondag 15 december

www.kerstdorp-latem.be

ANTWERPEN

Winter in Antwerpen

De Antwerpse wintermarkt is een klassieker en wordt dit jaar groter dan ooit tevoren wegens groot succes. Voorheen werd de Groenplaats met uitzicht op de Onze Lieve Vrouwe Kathedraal omgetoverd in de gezellige kerstmarkt, nu kun je ook met warme drank in de hand genieten van kerstsfeer op de Grote Markt, Suikerrui en het Steenplein. Tip op de openingsdag: het concert van Soulsister in het Joe Christmas House op de Grote Markt.

Wanneer? van zaterdag 7 december tot en met zondag 5 januari

www.winterinantwerpen.be

Foto: Shutterstock

Op zondag 8 december vindt in Antwerpen ook de tweede vegan kerstmarkt plaats. Wat te verwachten? Plein Publiek en het restaurant ‘Zouterover’ slaan de handen in elkaar en bieden de beste vegan aan vanuit de beste vegan foodtrucks. Inkom: 3 euro.

www.veganvibes.be

MECHELEN

Mechelen houdt je warm

Mechelen houdt je een maand lang warm met allerlei evenementen in eindejaarssfeer. Van 6 tot en met 29 december kan je in het weekend naar de kerstmarkt aan de Dijle, schaatsen kan je op de Schaatsboot en er zijn verschillende winterbars voor wie houdt van een après-skisfeer.

Wanneer? Van 6 december tot en met 5 januari.

www.mechelenhoudtjewarm.be

BRUSSEL

In de hoofdstad kan je voor de negentiende keer naar Winterpret, waarbij Manneken Pis dit jaar een bijzondere rol speelt. Het standbeeld bestaat vierhonderd jaar. Naar aanleiding van die verjaardag. Ook van de partij: de immer populaire kerstboom op de Grote Markt, het reuzenrad en 250 chalets verspreid in het centrum.

Wanneer? Winterpret van 29 november tot 5 januari

www.plaisirsdhiver.be

LEUVEN

Een van de oudste kerstmarkten van het land ligt in hartje Leuven, waar je volgens de studentenstad “cadeaus vindt die je nergens anders vindt. Of je nu iets leuks zoekt voor in of onder de kerstboom, je bomma, of je hond of kat wil verwennen.” Verwacht je aan een totaal van zo’n 140 standjes.

Wanneer? van 11 december tot en met 22 december

leuvensekerstmarkt.com

BRUGGE

Wintermarkt

Deze wintermarkt pakt het dit jaar ecologisch aan met de schaatspiste. In plaats van ijs, kun je schaatsen op alternatieve energieneutrale piste aan het Minnewaterpark. Slenter door de kronkelende steegjes van de stad tot je uitkomt op de Grote Markt, waar je zo’n 84 kraampjes vindt met allerlei lekkers en souvenirs.

Wanneer? van 22 november tot en met zaterdag 5 januari

www.brugge.be/markten

KORTRIJK

Kerst op ’t Schouwburg

In de West-Vlaamse stad staat er dit jaar heel wat op de planning. Op ’t Schouwburgplein komen standhouders samen op een centraal en overdekt belevenisplein, waar veel animatie - denk aan optredens - wordt voorzien. Tot en met 5 januari kunnen de kleinsten naar de kinderkerstfoor op de Grote Markt.

Wanneer? Van 7 december tem 29 december

www.kortrijk.be/winterinkortrijk

OOSTENDE

Winter in het park in de badstad begint al eind november en bundelt verschillende activiteiten in het Leopoldpark, dat een magische make-over krijgt. Je vindt er onder meer een ijspiste (op de vijver), animatie op kindermaat, bars en meer dan vijftig kerstkraampjes met delicatessen van over heel de wereld. Tip: neem een kijkje - en een selfie? - in de lichttunnel in de Adolf Buylstraat.

Wanneer? vrijdag 29 november tot en met zondag 5 januari

www.winterinhetpark.be

HASSELT

Winterland

Van een reuzenrad en een bezoek van de Kerstman tot een kersttreintje voor kinderen en feestjes: de Limburgse stad heeft het allemaal op deze twaalfde editie van Winterland. Must do: een rondje op het gigantische reuzenrad en een sessie op de overdekte schaatsbaan van duizend vierkante meter naast het Grand Café.

Wanneer? van 23 november tot en met 5 januari

www.winterland.be

DURBUY

Tijdens de eindejaarsperiode in de Ardennen? Dan is de markt in het piepkleine Durbuy een grote aanrader. Dit mag dan wel het kleinste stadje van het land zijn, de jaarlijkse markt is een heus evenement. Tussen de rotsen ligt een markt met ijspiste, Scandinavisch getinte terrassen en bars. Tip: verken ook de kronkelende binnenwegen in het oude stadsgedeelte.

Wanneer? van 29 november tot en met 5 januari

www.durbuyinfo.be