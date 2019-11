De federale overheid zal de komende jaren 80 miljoen euro bijdragen aan het Green Climate Fund van de Verenigde Naties (VN). Dat heeft minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem woensdag gezegd in de Kamercommissie Klimaat.

In september kondigde toenmalig premier Charles Michel op de klimaattop van de VN in New York aan dat hij de Belgische bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering wenste te verdubbelen. De Kamer ...