Groep uit partnerstad Detmold bezoekt Hasselt

Hasselt - Onlangs was de vereniging ‘Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit’ uit de Duitse partnerstad Detmold te gast in Hasselt. Dit bezoek maakte deel uit van een Vlaanderen-Tour.

Het thema van de meerdaagse reis was ‘Auf jüdischen Spuren in Belgien’, over het Joodse leven in België. Op het programma stond een bezoek aan Brussel, het Joods Museum van België en een synagoge. In Antwerpen bezocht de groep de Joodse wijk, de diamantwijk en een koosjer restaurant. In Mechelen stond daarna de Kazerne Dossin op het programma; een unieke herinneringsplaats. Ook de partnerstad Hasselt werd niet vergeten. De groep maakte kennis met de abdijsite Herkenrode in Kuringen en de bezienswaardigheden in het stadscentrum.

Foto: Barbara Klaus, Detmold.