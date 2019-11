Katten ongecontroleerd naar buiten laten gaan, is illegaal. Dat stellen althans de Nederlandse juristen Arie Trouwborst en Han Somsen van de Tilburg Universiteit in de Nederlandse krant Trouw. Ze baseren zich daarbij op Europese regels voor natuurbescherming.

De huiskat (Felis catus) is een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld, schrijven de onderzoekers in het Journal of Environmental Law. Alleen al in Nederland worden elk jaar naar schatting ...