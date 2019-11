Choupette, de kat van Karl Lagerfeld, krijgt haar eigen fotoboek

Karl Lagerfeld en zijn kat Choupette, dat waren twee handen en vier pootjes op één buik. Het huisdier van de ontwerper groeide uiteindelijk uit tot een sensatie op sociale media en krijgt nu ook een boek vol eerder ongepubliceerde foto’s dat aan haar is opgedragen.

Choupette moet zowat de meest verwende kat ter wereld geweest zijn. Het beestje had zelfs haar eigen personeel en vloog mee met een privéjet. Dat hoefde ook niet te verbazen, want Karl Lagerfeld was dol op zijn huisdier. “Ik had nooit gedacht dat ik zo verliefd op een dier kon worden als op Choupette”, liet hij in 2017 nog optekenen.

De witte Birmaan overleefde echter haar baasje nadat die in februari overleed en krijgt nu een eigen fotoboek dat aan haar is opgedragen en simpelweg de naam ‘Choupette’ draagt. Het gaat om een reeks foto’s die de ontwerper zelf van haar heeft genomen en die nooit eerder werden vertoond.