De stortbui komt als een geschenk uit de hemel in New South Wales in Australië, na weken van verwoestende bosbranden. De brandweervrouwen schreeuwen het uit en lopen naar buiten om in de regen te dansen. De bosbranden eisten al tientallen levens en ook honderden koala’s werden slachtoffer. Deze regenbui betekent echter niet dat de ellende voorbij is. Duizenden brandweerlieden zijn nog in de weer om de bosbranden te bestrijden.