Té exclusief voor Michelin, en dus verliest beste sushichef ter wereld in één klap zijn drie sterren

Consternatie in Japan. Van Jiro Ono (94), alom geprezen als de beste sushichef ter wereld, is plots geen spoor meer in de nieuwe Michelingids. Van drie sterren naar nul. In één klap. Een beslissing, zo benadrukken ze bij Michelin, die niets te maken heeft met de kwaliteit van de tonijn of de rijstazijn, maar wel met het reservatiebeleid van het wereldberoemde restaurant.