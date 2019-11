NBA. LA Clippers overwinnen het Dallas van Luka Doncic

De LA Clippers hebben dinsdag in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) de volle buit veroverd tegen Dallas. Het team uit Los Angeles haalde het met 114-99.

Kawhi Leonard was in het winnende kamp de uitblinker met 28 punten, en ook Paul George (26 ptn) en Lou Williams (21 ptn) waren goed bij schot. Aan de overzijde volstonden de 22 punten van Luka Doncic niet. In de stand staan de Clippers in het westen op de derde plaats, met dertien zeges tegen vijf nederlagen. De Lakers (15/2) gaan aan kop, voor Denver (13/3).

De Nuggets lieten tegen Washington geen steek vallen en wonnen met 117-104. Jerami Grant loodste Denver met twintig punten naar de winst, terwijl Nikola Jokic goed was voor twintig rebounds (en acht punten). Bij de Wizards liet Jordan McRae zich met 21 punten opmerken.

Programma woensdag:

Boston - Brooklyn

Charlotte - Detroit

Cleveland - Orlando

Indiana - Utah

Philadelphia - Sacramento

Toronto - New York

Houston - Miami

Memphis - LA Clippers

Milwaukee - Atlanta

San Antonio - Minnesota

Phoenix - Washington

New Orleans - LA Lakers

Portland - Oklahoma City

Golden State - Chicago