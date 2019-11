H&M Home opent eerste concept store in ons land

H&M Home kondigt aan dat het in ons land voor het eerst een concept store van de interieurwinkel zal openen. Die zal in het voorjaar van 2020 in de Louizalaan in Brussel de deuren openzwaaien.

In Londen, München, Kopenhagen, Oslo, Hamburg en Stockholm hadden ze al een concept store van H&M Home en daar komt binnen afzienbare tijd nog eentje in ons land bij. Er werd als locatie gekozen voor de Louizalaan in Brussel. Wanneer de winkel van 644 vierkante meter er de deuren zal openen, is nog niet bekend, maar het gaat wel om het voorjaar van 2020.

“We zijn enthousiast om binnenkort een concept store in het centrum van Brussel te openen. België is een interessante en belangrijke markt voor ons. We kijken heel hard uit naar deze opening”, zegt Peter Klagsmark, General Manager H&M Home.

In de winkel zal het volledige assortiment, waaronder meubilair en verlichting, van H&M Home terug te vinden zijn en er zal ook een beperkt aanbod van spullen van andere merken verkrijgbaar zijn. Bovendien zou er sprake zijn van een “dynamische shoppingervaring”. Maar wat dat precies wil zeggen, valt dus nog eventjes af te wachten.