Soroptimist komt op tegen geweld

Hasselt-Centrum

Hasselt - Naar aanleiding van de internationale dag tegen geweld verzamelden leden van serviceclub Soroptimist Hasselt op 25 november aan het Family Justice Center Limburg in de Oude Luikerbaan om van daaruit naar het voormalige stadhuis te wandelen. Ook leden van de in oprichting zijnde club Bellefleurs Zuid-West Limburg en de zusterclubs Genk, Tongeren en Nederland sloten zich bij de groep aan.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten. Wereldwijd krijgt maar liefst een op drie vrouwen er mee te maken. In 1991 startten de Verenigde Naties de ’16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld’ en doen hiervoor een wereldwijd beroep op vrouwenbewegingen. Met de slagzin Orange the world wordt de aandacht op fysiek, mentaal en sexueel geweld tegen vrouwen getrokken.

Clubvoorzitter Marijke Bloemen: “Onze actie mocht op de sympathie van zowel het stadsbestuur als de politie rekenen. Zo mochten we in de binnenstad een aantal standbeelden van een oranje sjaaltje en een woordje uitleg voorzien. Oranje is immers de kleur van de hoop en verandering. Ook zal het oude stadhuis tot 10 december oranjekleurig verlicht worden. En voor onze veiligheid werden we tijdens de vreedzame wandeling door de politie begeleid.”

Soroptimist International is een internationale serviceorganisatie van vrouwen met als doel mee te bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes en dit door te informeren, bewust te maken en actie te voeren.