Taboe heeft de Emmy Award voor beste ‘Non-scripted entertainment’ aan het Britse programma The real full monty: ladies night moeten laten. “Jammer, maar tegelijk ben ik zo blij hier te zijn”, aldus Philippe Geubels vanuit New York. “Taboe heeft me al hopen positiviteit gegeven en me zozeer verrijkt dat ik onmogelijk diep ontgoocheld kan zijn. Die Emmy moést er niet bij, we hebben met Taboe al zoveel gewonnen.”