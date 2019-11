De Nederlandse politie heeft dinsdagavond beelden vrijgegeven van de overvallers die de Mediamarkt in Maastricht plunderden begin juli. De bende dumpte de auto na de actie in Bilzen.

De Mediamarkt in Maastricht werd in de nacht van 10 op 11 juli geplunderd door vijf mannen. Opvallend is dat zij bontgekleurde kleding en hoofddoeken droegen.

De mannen hadden zich goed voorbereid. Met ...